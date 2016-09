Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Braunschweig (dts Nachrichtenagentur) – Am fünften Spieltag der 2. Liga hat Eintracht Braunschweig 2:1 gegen den SV Sandhausen gewonnen. Die Eintracht bleibt damit mit fünf Siegen in fünf Spielen Tabellenführer. Sandhausen muss sich mit vier Punkten nach unten in der Tabelle orientieren.

Die erste Halbzeit war insgesamt umkämpft, Braunschweig konnte sich aber gegen einen bissigen Gegner nicht entscheidend durchsetzen. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Niedersachsen den Druck und wurden in der 62. Minute belohnt: Reichel spielte einen Querpass ins Zentrum, Christoper Nyman hielt seinen Fuß hin und schob aus sechs Metern ein. In der 74. Minute erzielte der eingewechselte Onel Hernandez nach einem Abspielfehler von Sandhausens Kuhn den zweiten Treffer der Braunschweiger. Der Anschlusstreffer der Sandhausener durch Sukuta-Pasu in der Nachspielzeit kam zu spät. Am sechsten Spieltag spielt Braunschweig in Stuttgart, Sandhausen hat ein Heimspiel gegen Heidenheim. Unterdessen verlor der 1. FC Kaiserslautern 0:1 gegen den VfB Stuttgart, der 1. FC Heidenheim gewann 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf.