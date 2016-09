Foto: Horst Seehofer, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – CSU-Chef Horst Seehofer hat seinen Vorschlag verteidigt, ARD und ZDF zusammenzulegen. “Bei ARD und ZDF geht es mir um die Frage, wie man die Anstalten in Zukunft effizienter gestalten kann – schließlich werden sie mit Beiträgen der Bürger finanziert”, sagte der bayerische Ministerpräsident dem Nachrichtenmagazin “Spiegel”. Seehofer ist Mitglied im ZDF-Verwaltungsrat.

“Es gibt sehr viele Strukturen in diesem Sender, die an eine Behörde erinnern. Ich will darüber reden, wie wir ein besseres Programm bekommen und gleichzeitig die Beiträge senken können”, sagte Seehofer. Das sei etwas vollkommen anderes als die “Lügenpresse”-Vorwürfe der AfD.