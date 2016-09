Foto: Bundeswehr-Soldat, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zieht eine positive Bilanz des Einsatzes gegen die Terrormiliz “Islamischen Staat” (IS) in Syrien. “Das Kontingent in Incirlik mit seinen rund 250 Soldatinnen und Soldaten leistet einen enormen Beitrag”, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. “Die Bundeswehr-Tornados haben mehr als 500 Aufklärungsflüge über Syrien geflogen.”

Zudem habe Deutschland seinen Verbündeten mit über 1.100 Betankungen in der Luft logistisch geholfen. Von der Leyen verteidigte die Entscheidung, die Bundeswehrsoldaten trotz der diplomatischen Auseinandersetzung mit der Türkei auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik zu belassen. Von einem Abzug hätte “nur der IS” etwas gehabt, sagte von der Leyen. “Ein Abzug von der Nato-Basis hätte den gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus geschwächt. Dieser Auftrag der Bundeswehr hat – bei aller Verstimmung – oberste Priorität.” Nach der Armenien-Resolution des Bundestages hatte die türkische Regierung deutschen Parlamentariern einen Besuch bei den Bundeswehrsoldaten in Incirlik verwehrt.