Foto: Damir Kreilach (Union Berlin), über dts Nachrichtenagentur

München (dts Nachrichtenagentur) – Heimpleite für die TSV 1860 München: Zum Auftakt des fünften Spieltages in der 2. Bundesliga hat Union Berlin in München mit 2:1 gewonnen. Die Gäste waren schon in der 6. Minute durch Steven Skrzybski in Führung gegangen, 1860 konnte in der 25. Minute nur dank eines von Michael Liendl verwandelten Foulelfmeters ausgleichen. In der 40. Minute schoss Kenny Prince Redondo die Hauptstädter dann erneut in Führung.

Eine Riesenenttäuschung für die Löwen-Fans, die ihren in den letzten Jahren gebeutelten Verein schon wieder im Aufwind sahen. Die beiden anderen Zweitligapartien am Freitagabend endeten zwischen VfL Bochum und 1. FC Nürnberg 5:4 und zwischen der SpVgg Greuther Fürth und den Würzburger Kickers 0:3.