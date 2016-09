Foto: Angela Merkel, über dts Nachrichtenagentur

Wien (dts Nachrichtenagentur) – Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt am 24. September 2016 auf Einladung des österreichischen Bundeskanzlers Christian Kern am Westbalkan-Treffen in Wien teil. Das teilte die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Ulrike Demmer, am Freitag mit. Ebenfalls eingeladen sind die Regierungschefs von Slowenien, Kroatien, Serbien, Albanien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien und Griechenland sowie die Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, und des Europäischen Rates, Donald Tusk.

Ziel des Treffens soll eine gemeinsame Bestandsaufnahme der aktuellen migrationspolitischen Situation und Herausforderungen der betreffenden Staaten sein.