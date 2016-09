Foto: Mann mit Kopfhörern, über dts Nachrichtenagentur

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Der Rapper Bonez MC ist mit dem zweiten Album innerhalb von drei Monaten an die Spitze der offiziellen deutschen Albumcharts gestürmt. Das teilte die GfK Entertainment am Freitag mit. Das Album “Palmen aus Plastik” mit RAF Camora folgt somit “High & Hungrig 2″ mit Gzuz, welches im Juni auf Platz eins war.

Flers “Vibe” lässt etwas nach und ist nun an zwölfter Stelle präsent, daneben platzieren sich drei weitere HipHopper in den Top 20, und zwar die Beginner (“Advanced Chemistry”, vier), “Straßenmusikant” Dame (neu auf fünf) sowie Alpa Gun (“Zurück zur Straße”, neu auf 17). Die Rockbands Jennifer Rostock (“Genau in diesem Ton”) und Nick Cave and the Bad Seeds (“Skeleton Tree”) landen auf Platz zwei und drei. In den Single-Charts hat nach zehn Wochen auf dem Thron Imany (“Don`t Be So Shy”) Platz für die neuen Tabellenführer DJ Snake und Justin Bieber (“Let Me Love You”) gemacht. Die Französin sinkt hinter The Chainsmokers feat. Halsey (“Closer”) auf Platz drei. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Sie decken nach eigenen Angaben 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.