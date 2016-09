Foto: Ursula von der Leyen, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) macht sich für eine erneute Kanzlerkandidatur Angela Merkels stark. “Ich würde mir die Kandidatur von Angela Merkel sehr wünschen”, sagte von der Leyen den Zeitungen der “Funke-Mediengruppe”. “Dieses Land ist sehr lange und sehr gut mit unserer Bundeskanzlerin gefahren. Viele Krisen unserer Nachbarn sind auch dank Angela Merkel nicht auf Deutschland durchgeschlagen”, betonte die stellvertretende CDU-Vorsitzende.

Unter dem Strich gehe es dem Land gut, sagte sie weiter. Von der Leyen dementierte erneut eigene Ambitionen auf das Kanzleramt: “Jede Generation bringt ihren Kanzler hervor, in meiner ist es Angela Merkel.” Zugleich wünschte sich die Ministerin wieder eine engere Zusammenarbeit in der Union. Zusammen seien CDU und CSU besser, erklärte sie. “Wir haben verabredet, in den kommenden Wochen über die großen Themen zu reden, um auf ein gemeinsames Wahlprogramm zu kommen. Darauf sollten wir uns konzentrieren”, mahnte von der Leyen an. Die jüngsten Wahlergebnisse der CDU bezeichnete die Verteidigungsministerin als “bitter, aber nicht nur für die Union”. Die Ergebnisse zeigen laut von der Leyen eine “Zersplitterung der Parteienlandschaft”.