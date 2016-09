Foto: Flagge von Syrien, über dts Nachrichtenagentur

Damaskus (dts Nachrichtenagentur) – Die Waffenruhe in Syrien ist verletzt worden. Am Stadtrand von Damaskus seien schwere Kämpfe ausgebrochen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Es handele sich um eine der gravierendsten Verletzungen der seit Anfang der Woche bestehenden Waffenruhe in Syrien. Die Konfliktparteien seien zunächst nicht identifiziert worden.

Zuvor war die von den USA und Russland vermittelte Waffenpause weitgehend eingehalten worden. So habe sich die Lage in der belagerten Metropole Aleppo deutlich verbessert, es seien nach UN-Angaben keine Luftangriffe auf die Stadt geflogen worden. Die Waffenruhe war am Dienstag sogar noch einmal verlängert worden, um zusätzliche Hilfskonvois in die Konfliktzonen bringen zu können.